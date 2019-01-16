Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Hastaya Umut Oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri ile böbrekleri 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Çarşamba ilçesindeki evinde 3 gün önce beyin kanaması geçiren 63 yaşındaki Saliha K'nin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde beyin ölümü gerçekleşti.

OMÜ Organ Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri kadının ailesiyle görüşerek organ bağışı konusunda onay aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından Saliha K'nin karaciğeri ile iki böbreği çıkarıldı.

Böbrekler İstanbul'da iki hastaya nakledilmek üzere bu kente götürüldü. Karaciğer ise Samsun'da bir hastaya nakledilecek.

Kaynak: AA