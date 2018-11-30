Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta 3 Kişiye Umut Oldu

Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, beyin kanaması geçiren 63 yaşındaki S.K, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen S.K'nin organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bunun üzerine özel hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yaşlı adamın, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı.

Alınan böbrekler Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine, karaciğer ise Adana Şehir Hastanesine gönderildi.

Yağcı, beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlandığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Ailesinin organları bağışlamak istediğini belirtmesi üzerine adeta saniyelerle yarışarak, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber olduk. Ölen kişinin böbrekleri ve karaciğerinin 3 kişiyi hayata bağlayacak olması sevindirici. Ailenin bu davranışı herkese örnek olmalı. Organ bağışı konusunda bilinç artmalı. Bağış bekleyen binlerce hasta var. Bu insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için organ bağışına ihtiyaç duyuyor. Onlara umut olabilmek için organ nakline 'evet' demek gerek."