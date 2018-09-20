Beyin Ölümü Gerçekleşen Gencin Organları 6 Kişiye Umut Oldu

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Güney Dağaşan'ın kalp, karaciğer, böbrekleri ile korneaları, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere çeşitli illere gönderildi.

İstanbul'dan Samsun'a gezmeye gelen ve Samsun Sinop karayolu Taflan mevkinde 16 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan Günay Dağaşan'ın, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek Dağaşan'ın organlarının alınması için harekete geçildi.

Günay Dağaşan'ın annesi Seda Buldan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada tek evladını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.

Oğlunun ölümünü kabullenmekte zorluk çektiğini belirten Buldan, "4 gündür ben çocuğumun beyninin bir hareketini bekledim. Bu sırada bu organ bağışını söylediler bana ve ben şöyle düşündüm: Benim çocuğuma eğer beyin nakli olsaydı, birisi beyninden bir parça benim çocuğuma verebilseydi, benim çocuğum yaşasaydı ben nasıl bir mutlu anne olurdum diye düşündüm. Ben çocuğumun organlarını bağışladım." dedi.

"Belki bir çocuğun kalbi atacak"

Buldan, bu kararı alırken bu nedenle çok düşünmeye gerek duymadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bence herkes bunu yapmalı. Çünkü bunun hiçbir zararı yok. Sonuçta sizin çocuğunuzun kalbiyle belki bir çocuğun kalbi atacak, onu kurtarmış olacaksınız. Bir böbreğiyle belki ölmek üzere olan bir babanın hayatını kurtaracaksınız, o baba çocuklarına sahip çıkacak. Benin tek amacım benim yaşadığım acıyı, benim yaşadığım sancıyı kimsenin yaşamaması. Umut olmak insanları mutlu etmek. Ben bir evladımı kaybettim, inanıyorum ki kaç yaşında olursa olsun benim çocuğumun her uzvunu alan insanın benim evladım olacak. O beni hiç tanımasın, bulmasın kendisi bilir. Ben bunu hiç birşey bekleyerek yapmadım. Bu işin maneviyatı çok büyük. Bu anlamda çok mutluyum. Çünkü benim çocuğumun kalbi bir yerde atacak, böbreği bir yerde çalışacak. 4 tane evladım oldu diye düşünüyorum."

Konuşmasının ardından kısa süreli baygınlık geçiren Buldan, sedyeyle aynı hastanenin Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, aileye fedakar ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kazak, alınan organlardan kalbin, İzmir'e, karaciğerin İstanbul'a, iki böbrek ve korneaların Samsun'da organ nakli bekleyen 6 hastaya yaşam umudu olacağını söyledi.