Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı

Balıkesir'de trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen U.İ'nin (26) bazı organları 6 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Kaza sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan U.İ'nin, müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine gencin ailesiyle iletişime geçen hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, organ bağışı konusunda destek istedi.

Ailenin onay vermesinin ardından organ nakil cerrahisi ekipleriyle görüşülerek aciliyeti bulunan hastalar belirlendi.

Doktorlar tarafından alınan organlar, bu hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

U.İ'nin kalbi, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğeri Bursa Özel Acıbadem Hastanesine, korneaları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA