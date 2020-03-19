Beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan organları 5 kişiyi hayata bağlayacak Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin organları 5 kişiyi hayata bağlayacak.

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi altına alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin organları 5 kişiyi hayata bağlayacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Özen'in tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti

Hastanenin organ nakil koordinatörleri uzman doktor Azem Ülkü, hemşire Yeliz Baykala, Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu'nun görüşmesi sonucunda Özen'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Özen'in bir böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi, diğer böbrek ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, kalp ve akciğeri ise Kartal Koşuyolu Kalp Damar Hastanesinde bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Acılı aileye baş sağlığı dileyen Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, "Özen ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesini diliyorum. Yunus Özen hayata veda ederken organları 5 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak." dedi.

Kaynak: AA