Beyin kanaması sonucu vefat eden Prof. Dr. İşleyici'nin adı YYÜ'deki dersliğe verildi Van'da beyin kanaması sonucu vefat eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici'nin adı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin talimatıyla Veteriner Fakültesi'ndeki bir dersliğe verildi.

Van'da beyin kanaması sonucu vefat eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici'nin adı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin talimatıyla Veteriner Fakültesi'ndeki bir dersliğe verildi.

Dersliğin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Şevli, üniversiteye büyük emek veren Prof. Dr. İşleyici'nin ismini yaşatmak istediklerini belirtti.

Şevli, "Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür hocamız hem iyi bir akademisyen hem de iyi bir insandı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyen yetiştirdi. Vefat eden değerli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Duygusal anların yaşandığı programa, İşleyici'nin eşi Fatoş Berna ve oğlu Arda İşleyici ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA