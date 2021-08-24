Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama
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Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama

Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Teşkilat dizisinde rol alan 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmişti. Şafak Özbir, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Usta oyuncunun eşi S¸afak O¨zbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

Şafak O¨zbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı.

Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in Berfin adında bir kızı bulunuyor.

Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama
Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama
Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama

Kaynak: Snob Magazin

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
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Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama - Haberler Magazin
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