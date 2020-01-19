Beyin kanaması geçiren vatandaş 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

19.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:34

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Turan Acar 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde ikamet eden marangoz ustası ve 3 çocuk babası olan Turan Acar isimli vatandaş yaklaşık 10 gün önce evinin önünde çalıştığı esnada bir anda rahatsızlandı. Acar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 çocuk babası Turan Acar, yaklaşık 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybederek yaşamını yitirdi.



Acar'ın cenazesi, Kaynarca Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayacık Mahallesi Köydışı Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA