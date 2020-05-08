Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti
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Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti
08.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:34

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan Prof. Dr. Özgür İşleyici, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan Prof. Dr. Özgür İşleyici, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

YYÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici, geçirdiği beyin kanaması sonucu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Prof. Dr. İşleyici'nin vefatı kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici Hocamız, geçirdiği beyin kanaması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli öğretim üyemize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Hep bir ümit bekledim. Hastalandığını bile yazamadım. Beyin kanamasından kurtulamadı kıymetli meslektaşım. 24 yıllık Van hizmeti bitti. Sözün sonu, O'ndan geldik O'na döneceğiz. Kader bu, ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odasında emeği olan oda üyemiz Prof. Dr. Özgür İşleyici Hocamız vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm veteriner ailesinin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah sabır versin" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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