Beyin Kanaması Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Nurullah Baki, 14 Ocak günü işe gitmek için evden çıktığı sırada fenalaştı. Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Baki, beyin kanaması tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün gece yarısı durumu ağırlaşan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi hastane morgundan çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Baki'nin mesai arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü.

Nurullah Baki'nin cenazesi Türk bayrağına sarılı tabut ile hastane morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.

- Sivas

Kaynak: DHA