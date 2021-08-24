Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım
Hürriyet - Haberler | Magazin

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutulmuştu.

KARANLIKLAR AYDINLIĞA KAVUŞUR ELBET

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yaptı. Özbir, paylaşımına sözleri Sezen Aksu'ya ait olan "Bekle" şarkısının, "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün" dizelerini ekledi.

Kaynak: Hürriyet

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşinden duygusal paylaşım: Karanlıklar aydınlığa kavuşur
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım - Haberler Magazin
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