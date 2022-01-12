Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu (2)

'BİZ BİR CAN KAYBETTİK AMA ANNEM KAÇ KİŞİYE CAN OLDU'

Annesinin başka bir bedende yaşadığını söyleyen Arzu Yiğit'in kızı Çiğdem Avcı, "Umarım annemin organları nakil olan insana büyük bir umut olmuştur. Biz bir can kaybettik ama annem kaç kişiye can oldu. Biz aslında geri durduk, vermek istemedik. Hatta ben 'Organları' denince fenalaşmışım. Ondan sonra büyüklerimiz, annemin arkadaşları dediler ki, 'Anneniz ne isterdi? Kendinizi onun yerine koyun da düşünün. Anneniz ne yapmak isterdi?' Benim annem organlarını vermek isterdi. Umut olmak isterdi. Biz kendimizi annemin yerine koyduk. Doğru olanı odur diye düşündük ve organlarını bağışladık. Annem şimdi rahat uyusun. Onun canı başka bir bedende. Belki biz görmüyoruz ama en azından annem yaşıyor. Kalbi başkasında atıyor. Böbreği başkasında çalışıyor. Annem yaşıyor" dedi.

"Aslında çok güzel bir şey. Kime gittiğini görseydim, ablamın kalbi birinde atıyor. Böbreği birinde çalışıyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Sonuçta onlar her nefes aldığında, ablama bir 'Allah razı olsun' dediğinde, ablam daha bir rahat olacak. Ablamı ben gördüm, çok güzeldi. Ablam o kadar rahat gitti ki, belki onlara verdiği candan dolayıdır. Belki onlara umut olmuştur. Baştan istemedim ama çok güzel bir şey. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama sonuçta o insanın ahiretteki yerini düşününce bence çok güzel bir şey. Bir insana umut olmak, canı tabii ki Rabbim veriyor ama biz de ona öncü olmuş oluyoruz. Kim bilir, kimin kalbinde atacak ablam. Onun kalbi attıkça biz de 'Bir yerlerde ablamın kalbi var' diyerek umutlanacağız."