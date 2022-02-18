Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Haberler
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Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

ASARCIK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Asarcık ilçesinde beynin sol tarafında kanama meydana gelen Makgül A. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Hastaya ilk olarak Asarcık Devlet Hastanesi'nden gönderilen kara ambulansı ile müdahale edildi. Akabinde ambulans helikoptere alınan hasta kısa bir süre içinde Asarcık'tan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakil edildi.

Hastanın tedavisi devam ediyor. - SAMSUN

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ambulans, Asarcık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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