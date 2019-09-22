Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu.

22.09.2019 09:50
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ovaakça'da ikamet eden Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gündüz'ün cenazesi, yarın Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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