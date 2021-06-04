Beyin kanaması geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Beyin kanaması geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Beyin kanaması geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Okur (56), başka hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Okur (56), başka hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Darende'de yaşayan Ertuğrul Okur, öğle saatlerinde, baş ağrısı şikayetiyle sağlık görevlilerince ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Okur için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. İhbar üzerine bölgeye gelip, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Ertuğrul Okur alınarak, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.


Beyin kanaması geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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