Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü

23.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:32
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de evinde beyin kanamasına bağlı inme geçiren emekli öğretmen Gülser Toprak (63)112 Acil Sağlık ekibi tarafından 7 dakikada hastaneye ulaştırılarak, sağlığına kavuşturuldu.

ESKİŞEHİR'de evinde beyin kanamasına bağlı inme geçiren emekli öğretmen Gülser Toprak (63)112 Acil Sağlık ekibi tarafından 7 dakikada hastaneye ulaştırılarak, sağlığına kavuşturuldu. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne teşekkür ziyaretinde bulunan Toprak, "Bu tür vakalarda hastaların yüzde 50'sinin hastaneye ulaşamadığını, ulaşan 10 kişiden 8'inin müdahale sırasında kaybedildiğini, 2'sinin de sakat kaldığı bildirildi. Benim herhangi bir kaybım olmadı, gayet sağlıklıyım" dedi.  

Eskişehir'de yaşayan emekli öğretmen Gülser Toprak, geçen hafta evinde beyin kanamasına bağlı inme geçirdi. Durumu fark eden eşi 112 Acil'i aradı. Paramedik Elmas Güneş Atmuş, Acil Tıp Teknisyeni Leyla Bilgin ve sürücü Acil Tıp Teknisyeni Ezgi Özge Boztay'dan oluşan sağlık ekibi, ihbardan 4- 5 dakika sonra geldikleri adresten emekli öğretmen Toprak'ı alıp, 3 dakikada Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Erken müdahale ile eski sağlığına kavuşan Toprak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gülser Toprak, sağlık ekibine 'teşekkür' ziyaretinde bulundu. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde Başhekim Dr. Veli Görkem Pala ve kendisine müdahale eden ekip tarafından karşılanan Toprak, sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Evde geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda gözünü açtığını anlatan Toprak, "Evde beyin kanaması geçirdim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanenin yoğun bakımındaydım. Doktorlar, 'inme' geçirdiğimi söylediler. Tıp fakültesinde psikolog olarak çalışmıştım ama inmenin olabileceğini, benim başıma da gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Sizlerin yardımı ve yol göstermesiyle biz bu sonuca ulaşabildik. Yoksa o anda ne yapacağımızı bilmediğimiz, kestiremediğimiz bir durumdu" dedi.

'YA SAKAT KALACAKTIM YA DA ÖLECEKTİM'

Sağlık çalışanlarının çok önemli bir iş yaptığını belirten emekli öğretmen Toprak, "Sizin yaptığınız işler çok önemli. Ben taburcu olduktan sonra çok istedim beni kurtaran sağlık ekibine teşekkür etmeyi. Hastanede bana bu tür vakalarda hastaların yüzde 50'sinin hastaneye ulaşamadığını, ulaşan 10 kişiden 8'inin müdahale sırasında kaybedildiğini, 2'sinin de muhtemelen sakat kaldığını söylediler. Benim herhangi bir kaybım olmadı, gayet sağlıklıyım. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da paramedik Elmas Güneş Atmuş, Acil Tıp Teknisyeni Leyla Bilgin ve sürücü Acil Tıp Teknisyeni Ezgi Özge Boztay'dan oluşan sağlık ekibine gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi verdi. Dr. Pala, emekli öğretmen Gülser Toprak'ın ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, bu tip ziyaretlerin pandemi döneminde sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artırdığını belirtti.

Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü
Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Meghan Markle Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Beyin kamasına bağlı inme inen emekli öğretmen, 7 dakikada hastaneye yetiştirilerek, hayata döndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:02:23. #1.15#
title