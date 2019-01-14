Beyin Damar Hastalıklarında Fizik Tedavi Uygulamak Sonuç Verir Mi?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Beyin damar hastalıklarında fizik tedavinin öneminin altını çizen Karadeli: "Beyin damar hastalıklarında, inmeden sonra fizik tedavi kesinlikle işe yarar. Biz doktorlar, hastanın özellikle ilk 7 günün ardından fizik tedaviye başlamasını öneriyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv