Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı
Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldıİSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.
Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı
İSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.
Sabah saatlerinde Ataşehir'deki bir sitede bulunan 8. kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak adli tıp kurumuna gönderildi.