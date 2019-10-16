Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldıİSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

16.10.2019 11:34
Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı

İSTANBUL - Ataşehir'deki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

Sabah saatlerinde Ataşehir'deki bir sitede bulunan 8. kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et