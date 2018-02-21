Beyin Cerrahından Şiir Kitabı

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, Samsun'da açılan Karadeniz 4. Kitap Fuarı'nda şiir kitabını okurları için imzaladı.

Dün açılan Karadeniz 4. Kitap Fuarı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ersoy Kocabıçak, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği standında, okurlarıyla biraraya geldi. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliği ile düzenlenen Karadeniz 4. Kitap Fuarına katılan Dr. Ersoy Kocabıçak, 'Yalnızlığımın kusuruna bakmayın' isimli ilk şiir kitabını imzaladı.

Hobi olarak kitap yazdığını ifade eden Doç. Dr. Kocabıçak, gerçek mesleğinin beyin cerrahisi doktoru olduğunu söyledi. Doç.Dr.Kocabıçak, "Arkadaşlarımızın destekleriyle ilk şiir kitabımı çıkarttım. Edebiyat bizim içimizde olan bir ateş ve onu kendi çapımızda değerlendirmeye çalışıyoruz. 82 sayfa ve kitabımda eski ve yeni şiirlerim bulunmakta" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin organize ettiği imza gününe yazar Doç. Dr. Kocabıkçak ile birlikte, 2008 yılı Yunus Nadi Öykü Ödülü ve 2011 yılı Troya Folklor Araştırma Derneği Edebiyat Ödüllü öykü yazarı Dr. Alper Akçam da katıldı.

- Samsun