Beyin Ameliyatı Olan Manchester United Efsanesi Sir Alex Ferguson'un Durumu İyi
Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Arkadaşları, "Durumu iyi, konuşmaya başladı." dedi.
Manchester United'ın efsane çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson, iki gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Hemen ameliyat edilen Sir Alex Ferguson, o günden bu yana yoğun bakımda yatıyordu. Sir Alex Ferguson'un sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, efsane futbol adamının arkadaşları müjdeli haberi verdi.
KONUŞMAYA BAŞLADI
Sir Alex Ferguson'un ameliyatının başarılı geçtiğini belirten yakın arkadaşları, İngiliz The Sun'a yaptıkları açıklamada "Artık yoğun bakımdan da çıktı. Uyandı ve konuşmaya başladı. Hatta sağlık durumunu sordu" dediler.
Manchester United'ın başındayken 13 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve kırılamaz bir rekora imza atan Sir Alex Ferguson'un sağlık durumunun iyi olduğu ile ilgili ailesinde ya da hastaneden teyit gelmedi.
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Adıyaman samsat ilçesinde 15 ay önce birinci 20 gün öncede ikinci deprem meydana gelmiştir.Samsat ın belediye başkanı,kaymakam ile tüm resmi daire amir ve memurları samsat ilçesinde oturmuyorlar,çünkü samsat halkı 15 aydan beri çadırlarda yaşamaya çalışıyor,adıyaman ın sözde milletvekilleri sözde il başkanı ve sözde yöneticilerin umurlarında değiller,herkes yumuşak parası bol olan koltuklarının peşindeler,halkı çadırlarda yaşamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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darısı tff yi tokatlayana diye düşünüyorum.milli takımı batıran ve onca parayı hak etmediği halde alan almasına yardım edenler de bir gün böyle olur diye düşünüyorum.İlahi adalet neredesin ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN. BAŞARILI BİR İNSANDI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır