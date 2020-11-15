BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

15.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:30
BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ ÇOCUĞA DAYAK VE İŞKENCE İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

KAĞITHANE'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ve olayı görüntüleyen kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığı öne sürülürken, her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi, son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı. Görüntüyü çeken çocuk, o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası,  iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi. Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu, götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin Çocuk Şube'den çıkarılması-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler-Genel ve detay

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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