'Beyin'20' kapılarını öğrencilere açtı

29.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:16

YEDİTEPE Üniversitesi'nde düzenlenen 'Beyin'20' etkinliği kapılarını öğrencilere açtı. Sektörün lider firmalarından üst düzey yöneticilerin tecrübelerini paylaştığı etkinlik öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Topluluğu (YUSES) Kulübü, bu yıl on ikicisini düzenledikleri 'Beyin'20' etkinliğiyle öğrenciler ve çeşitli firmalardan üst düzey yöneticileri bir araya getiriyor. 'Yarına Bugünden Başla' sloganıyla organize edilen etkinlikte katılımcılar, öğrencilere gelecekte başarılı olmayı ve hedeflere nasıl ulaşılabileceklerini, bunlar için bugünden neler yapmaları gerektiğini anlattı. Vaka analizi çalışmaları, paneller, kişisel gelişim seminerleri, interaktif yarışmalar gibi etkinlikle desteklenecek olan Beyin'20, üç gün boyunca devam edecek.

DALAN: BEYİN ÖZGÜR OLURSA ÇALIŞIR

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, etkinliği düzenleyen öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başladı. Etkinlikte tecrübelerini aktaracak kişilerin önemli kişiler olduğuna vurgu yapan Bedrettin Dalan, "Öncelikle tebrik ediyorum. Adı 'Beyin' olan bir toplantıda gerçek bir 'beyin'i konuşmaya davet etmişsiniz. Şeref Kaynar gerçek bir beyindir. Beyin, insanda yer alan en mükemmel organ. Bunu çalıştırırsanız hayatta başarılı olursunuz. Çalıştırmazsanız aşağıya düşersiniz. Başınız hep dik ve temiz olmak istiyorsanız beyninizi çalıştırmak zorundasınız. Ama beyin, 'özgür beyin' olursa çalışır. Birinci madde, beyninizi hiç kimseye kiraya vermeyeceksiniz. İkinci madde, hep sorgulayan insan olacaksınız. Sevgili gençler, tecrübe kolay kazanılmıyor. Her tecrübenin bir bedeli var" diye konuştu.

KARAASLAN : HAYATIN SİZİ NERELERE GÖTÜRECEĞİNİ DİNLEYECEKSİNİZ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan da, on iki yıldır yapılmakta olan etkinliğin sürdürülebilirlik açısından başarılı olduğunu söyledi. Etkinlikte sektörün lider firmalarından isimlerin tecrübelerini aktaracaklarını ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Rektör Yardımcısı Karaaslan, "On iki yıldır öğrencilerimizin kurduğu YUSES Kulübü, bu etkinliği büyük bir heyecan ve hevesle yapmaya devam ediyorlar. Aslında ülkemizde sürdürülebilirliği sağlamanın çok zor olduğunu bildiğimiz bir noktada öğrencilerimizle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü on iki yıl arka arkaya bu işi bu kadar kapsamlı bir şekilde başarmak çok kolay bir şey değil. ve baktığınızda arkanızda duran sektörün lider firmalarını görünce de hepsiyle bir kez daha gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu etkinlikle birlikte kariyerinizde neler yapabileceğiniz, hayatın sizi nerelere götürebileceğini sektör liderlerinden dinliyor olmak sizler için çok büyük bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

KAYNAR : HENDEKLERDEN UÇARAK GEÇECEKLER

Büyük şirketlere danışmanlık yapan Şerif Kaynar ise tecrübelerini öğrencilere anlatmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilere iş hayatlarında nelerle karşılaşacaklarını ve karşılaştıkları durumlar karşısında neler yapmaları gerektiğini aktaracağını belirten Kaynar, "Bugün burada Yeditepe Üniversitesi öğrenciyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Üniversiteli gençlerle kariyerin tuzaklarını, başarının nasıl elde edileceğini ve önümüzdeki on senenin mesleklerini, neler olacağını paylaşacağım. ve onlara kariyerleri için doğru bir çizgi göstermeye çalışacağım. Ayrıca nasıl hendeklerden uçarak atlayabileceklerinin ipuçlarını vereceğim. Başka okullardan da buraya öğrenciler gelmiş. Hepsine kırk beş senelik kariyerimde elde ettiğim bilgileri onlara anlatacağım. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA