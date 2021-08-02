Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Beydiğin bölgesinde yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması AA muhabirinin anonsu Yanan alanlardan görüntüler ANTALYA - Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Beydiğin bölgesinde yükselen dumanlar
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması
AA muhabirinin anonsu
Yanan alanlardan görüntüler ANTALYA - Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş