Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
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Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Beydiğin bölgesinde yükselen dumanlar İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması AA muhabirinin anonsu Yanan alanlardan görüntüler ANTALYA - Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beydiğin bölgesinde yükselen dumanlar

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması

AA muhabirinin anonsu

Yanan alanlardan görüntüler ANTALYA - Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Beydiğin bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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