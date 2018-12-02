Beydere'ye Yunusemre Eli Değdi

Yunusemre Belediyesi, Beydere Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla takdir topladı. Mahalleye muhtarlık binası yapan belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan sokaklara 2 bin 322 metrekare kilitli parke döşedi.

Yunusemre Belediyesi, Beydere Mahallesine hizmet yağdırdı. Belediye ekipleri, Beydere'ye muhtarlık binası kazandıran belediye ekipleri mahallenin karanlık sokaklarını tasarruflu aydınlatma direkleri ile donattı. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beydere, ilçemizin en az nüfuslu mahallelerinden. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mahalleye muhtarlık binası inşa ettik, caminin de bakım ve onarımını gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan sokaklara 2 bin 322 metrekare kilitli parke taşı döşedik, aydınlatma çalışması yaptık. Bunun yanı sıra üreticilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşması amacıyla arazi yolu açarken; onlara 380 adet ceviz fidanı dağıttık." - MANİSA