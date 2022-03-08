Beydemir, üniversitede görev yapan kadın personellerin Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler

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Beydemir, üniversitede görev yapan kadın personellerin Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beydemir, üniversitede görev yapan kadın personellerin Kadınlar Günü'nü kutladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle üniversitede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle üniversitede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Rektörlük binasında çalışan kadın personelleri ziyaret etti. Ziyarette Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Kadın personellerle bir sure sohbet eden Rektör Beydemir, dinimizin ve kültürümüzün insana ve özellikle kadına verdiği öneme dikkat çekti.

Kadın personeller Rektör Beydemir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. - BİLECİK

Beydemir, üniversitede görev yapan kadın personellerin Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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