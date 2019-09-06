Beydeğirmeni Projesi'ne ilgi artıyor

06.09.2019 11:22

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden olan Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi'nde ikinci grup kuraları çekildi. Kura çekimiyle birlikte 51 hak sahibinin daha parselleri belli oldu.



Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi için 2. Grup kura çekimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp kura çekimi öncesi bölgeyle ilgili bilgi verdi. Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi'nin 5,5 milyon metrekare büyüklüğünde olduğunu ve bölgenin 3 milyon metrekaresinin hayvancılık faaliyetlerinde kullanılacağını ifade eden Alp, bölgenin İmar planının yapıldığını, yolların açıldığını, elektrik alt yapısının tamamlandığını ve inşaata başlayacak herkese su verilebilecek duruma gelindiğini söyledi.



İkinci grupta başvuruda bulunan 51 kişi için kura çekiminin yapılacağını dile getiren Hakkı Alp, "İkinci grupta 51 kişinin kurasının çekilmesiyle Beydeğirmeni Hayvancılık Bölgesi'nin 1 milyon 300 bin metrekaresi daha hak sahiplerine verilecek. 51 hak sahibine verilecek parsellerin büyüklüğü 1400 metrekare ile 28 bin metrekare arasında değişiyor. Burada birim metrekare fiyatımız 25 TL+KDV. Kura çekimi sonrası 15 gün içinde 20 Eylül tarihine kadar sözleşmeler imzalanacak. 45 gün içinde de 21 Ekim'e kadar yüzde 20'lik peşinatın ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.



Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'in yaptığı açıklamaların ardından kura çekimine geçildi. Kuralar sonucu 51 hak sahibinin parselleri belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA