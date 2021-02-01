Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı

01.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:38
Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi sahasında kurulacak ve 29 yıllığına işletilecek biyogaz tesisi için ihale düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi sahasında kurulacak ve 29 yıllığına işletilecek biyogaz tesisi için ihale düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında canlı hayvan üretiminin yanı sıra hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı ve bu gazın yakılmasıyla elektrik enerjisi üretilecek.

Toplam 5,1 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek ve 80 bin büyükbaş hayvan beslenecek proje sayesinde, Kayseri'ye yıllık yaklaşık 800 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda kurulacak 4,5 megavatlık enerji üretecek biyogaz tesisinin yapımı ve işletilmesi için ihale gerçekleştirildi.

İhaleyle ilgili bilgi veren Büşükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye 1 kuruş yük getirmeden hayvansal atıklardan ve organik atıklardan elektrik üretileceğini belirtti.

Projenin benzeri bir yatırımın olmadığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bütün organik, hayvansal atıkları değerlendirecek olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize hiçbir yük getirmeden, orada üretilecek enerjiden para kazanacak şekilde, hem çevre kirliliğini gideriyoruz hem enerji üretiyor hem de devletimizin teşvik ettiği, bir bakıma yenilenebilir mantığı içerisindeki bir enerjiyi hayata geçiriyoruz. Orada güneş enerji sistemi projeleri de olacak, oradan elde edilecek sıcak su ile dönüşüm içerisinde sera çalışmaları yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ahmetli Beşiktaş Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beydeğirmeni Besi Bölgesine kurulacak biyogaz tesisinin ihalesi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:55:09. #1.16#
title