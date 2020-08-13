Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi istihdama büyük katkı sağlayacak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesinin 1 milyar liralık yatırımla tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı imkanı açılacağını, her yıl kent ekonomisine 800 milyon lira sıcak paranın gireceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesinin 1 milyar liralık yatırımla tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı imkanı açılacağını, her yıl kent ekonomisine 800 milyon lira sıcak paranın gireceğini belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için 3. grup talep toplamaya 14 Ağustos'ta başlanacağını bildirdi.

Projenin hem Kayseri hem de ülke ekonomisi için istihdam ve üretim odaklı önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimiz ve ülke ekonomimizi büyütmek için projeler üretiyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projemiz de bunların içerisinde. 1 milyar liralık yatırımla proje tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak. Burası 80 bin baş besinin yapılacağı, her yıl Kayseri ekonomisine 800 milyon lira sıcak paranın girmesini sağlayacak bir bölge olacak. Beydeğirmeni'nde elde edilen hasılatın tamamı Kayseri'de kalacak. Bu yüzden projeye çok önem veriyoruz."

Beydeğirmeni Besi Bölgesi için talepler, metrekaresi 25 TL+KDV fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi İmar ve İnşaat AŞ tarafından alınacak.

5,5 milyon metrekarelik alanda kurulması planlanan bölgede 80 bin baş hayvanın beslenmesi hedefleniyor.

Besi bölgesinde ahırların yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği yer alacak.

Kaynak: AA