Beydağları'nda 65 milyonluk bitki fosili
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Beydağları'nda 65 milyonluk bitki fosili

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, dünyanın oluşumuna yönelik jeolojik saha çalışmaları sırasında, biri Beydağları'nda 65 milyon yıllık olduğu düşünülen, diğeri Düden Şelalesi'nin döküldüğü alandaki falezlerin oluşumunu gösteren 3 bin yıllık kayaçlar üzerinde...

Beydağları'nda 65 milyonluk bitki fosili
10.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:16

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, dünyanın oluşumuna yönelik jeolojik saha çalışmaları sırasında, biri Beydağları'nda 65 milyon yıllık olduğu düşünülen, diğeri Düden Şelalesi'nin döküldüğü alandaki falezlerin oluşumunu gösteren 3 bin yıllık kayaçlar üzerinde iki bitki fosili buldu. 

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, dünyanın oluşum süreci ve geçmişiyle ilgili bilgiler edinmek amacıyla yapılan jeolojik saha çalışmaları sırasında, geçen yıllarda milyonlar ve binlerce yıllık iki bitki fosili buldu. 4.5 milyar yaşındaki dünyanın günümüze kadarki geçmişini kayaçlar ve kayaçlar üzerindeki izlerden okumaya çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Erdal Koşun, Aynen tıp doktorlarının kalp kardiyografisini çekip, geçmişimizi okuduğu gibi biz de dünyanın geçmişini bu jeolojik materyallerden okuyoruz dedi.65 MİLYON YILLIK BİTKİ FOSİLİAntalya'nın manzarasıyla da büyüleyen Beydağları'nda, 60-65 milyon yaşında olduğu tahmin edilen, bir kayaç üzerinde bir ağaç yaprağı şeklindeki bitki fosili bulduklarını açıklayan Prof. Dr. Koşun, Burada bir bitki fosilinin izini görüyoruz. Bu bitki fosili bize, oluştuğu ortamın 60-65 milyon yıl önceki göl mü, kara mı, deniz mi, akarsu mu olduğu hakkında bilgi veriyor. Bu bitkilerin oluştuğu ortam bize şunu söylüyor; oluştuğu ortamın organik maddece zengin bataklık bir ortam olduğunu gösteriyor. Çünkü renginden ve içeriğinden, analizini de yaptığım için, organik madde içeriği fazla, bataklık ortamına ait bir çökel. Oluştuğu dönemdeki coğrafik şartlar demek ki bataklıkmış. Beydağları Mezozoik karbonatları içerisinden geldi. Mezozoik yaşta, günümüzden 60-65 milyon yıl önceki bir çökel kayacın parçası diye konuştu.3 BİN YILLIK YAPRAK FOSİLLİ FALEZ KAYACI

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin olduğu bölgede, falezlerin oluşumuna ilişkin de önemli bir kayaç örneği bulduklarını anlatan Prof. Dr. Erdal Koşun, Bu kayaç örneğimiz, yine dünyamızın evrimini bize açıklayan, günümüze çok yakın zamanda oluşmuş bir kayaç. Traverten tufa dediğimiz bir kayaç türü. Antalya falezlerinin oluşumu bu şekildedir. Üzerinde yaprak fosillerinin izleri var, Antalya falezlerini oluşturan kayacın kompozisyonu, bileşeni budur. Antalya falezleri 400 bin yıldan günümüze kadar oluşumunu sürdürmektedir. Bu da yaklaşık 2-3 bin yıl öncesinde oluşumu tarihlendirilmiş bir tufa kayacı. Bu Lara-Düden Şelalesi bölgesindeki falezlerden alınmış bir kayaç dedi.


Kaynak: DHA

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