Beydağ'ın kuru incir ihracatı artıyor - İZMİR

19.09.2019 16:34

İzmir'in Beydağ ilçesinden Ortadoğu ülkeleri ve Çin'i yapılan kuru incir ihracatının arttığı belirtildi.

İlçede kuru incir üretimiyle uğraşan Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede 650'ye yakın üreticinin iştigal ettiği kuru incirde son dönemde ihracat taleplerindeki artışın sevinç yarattığını ifade etti.

Bir süre önce ürün göndermeye başladıkları Çin'de kuru incirin farklı kullanım alanlarının bulunduğunu, çay ve ekmek mayası olarak da kullanıldığını anlatan İçmesu, "Bu ülkeye sadece yüksek kalitede değil hurdalık olarak ayırdığımız incirleri de göndermeye başladık. Kuru incire bir sağlık ürünü olarak dünyanın her yanında ilgi artıyor. Biz Ortadoğu ve Çin'den gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA