Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.
28.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:17
İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alakeçili ve Karoba mahallerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 190 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler Hint kenevirini yetiştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA