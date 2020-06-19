Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 969 kök Hint keneviri ele geçirildi.
19.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:36
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 969 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yukarı Aktepe Mahallesi'nde drone destekli gerçekleştirdiği çalışmalarda çalılık ve ormanlık arazisi içerisinde 969 kök Hint keneviri tespit etti.
Hint keneviri eken kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA