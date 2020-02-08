Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira ele geçirildi. 17 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.