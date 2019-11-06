Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

06.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:50

İzmir'in Beydağ ilçesinde durdurulan araçta 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi Örenler Mevkisi'nde yol kontrolü sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan A.F.A ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA