Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde durdurulan araçta 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde durdurulan araçta 550 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi Örenler Mevkisi'nde yol kontrolü sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada 550 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan A.F.A ve M.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.