Beydağ'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ile 10 Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ile 10 Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesinde ikamet eden N.Ç'nin (53) evinde esrar bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramada 5 kilo esrar ile bahçede ekili 10 Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.