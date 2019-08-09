Beydağ'da uyuşturucu operasyonu

09.08.2019 10:24

İzmir'in Beydağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesinde M.D. (50) ve O. T'nin (56) evlerinin bahçesinde ekili 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

O.

T'nin evinde 3 ruhsatsız tabanca, M.D'nin evinde ise 5 gram kenevir tohumu

ile 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA