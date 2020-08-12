Beydağ'da ormanlık alanda ekili Hint keneviri tespit edildi
İzmir'in Beydağ ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda ekili 483 kök Hint keneviri tespit edildi, 2 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirildi.
12.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:17
İzmir'in Beydağ ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda ekili 483 kök Hint keneviri tespit edildi, 2 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri drone destekli operasyonda Adaküre Mahallesi Uzunoluk mevkisinde çalılık ve ormanlık arazi içine ekilmiş 483 kök Hint keneviri tespit etti.
Bölgede inceleme yapan ekipler, 2 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili fail yada faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA