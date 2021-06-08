Beydağ'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el emeği eserler sergiye taşındı
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Beydağ'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el emeği eserler sergiye taşındı

Beydağ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında el emeği eserler sergiye taşındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Beydağ Halk Eğitim Merkezinde nakış, takı tasarım gibi kurslarda eğitim alan öğrenciler, sergi açtı.

Beydağ Halk Eğitim Merkezinde nakış, takı tasarım gibi kurslarda eğitim alan öğrenciler, sergi açtı.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamındaki serginin açılışında konuşan Beydağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Pulcu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca salgın hastalık ile mücadele kurallarına azami riayet etmeye çalışarak çeşitli alanlarda toplam 27 kurs açıldığını, 454 kursiyerin de kurslara devam ederek belge almaya hak kazandığını belirtti.

Açılışa Kaymakam Abdurrahman Çelebi, Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve İlçe Jandarma Komutanı Mesut Ertekin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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Beydağ'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el emeği eserler sergiye taşındı - Haberler
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