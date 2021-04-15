Beydağ'da belediye ve Kızılay iş birliğiyle çeşitli noktalara giysi kutusu konuldu
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Beydağ'da belediye ve Kızılay iş birliğiyle çeşitli noktalara giysi kutusu konuldu

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Beydağ'da belediye ve Kızılay iş birliğiyle çeşitli noktalara giysi kutusu konuldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Türk Kızılay ve Beydağ Belediyesinin iş birliğiyle 7 noktaya giysi kutusu yerleştirildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Türk Kızılay ve Beydağ Belediyesinin iş birliğiyle 7 noktaya giysi kutusu yerleştirildi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yaptığı açıklamada bu kutularda toplanacak giysi, tekstil eşyaları, ayakkabı, çanta ve oyuncakların ayrıştırma işleminden sonra ihtiyaç sahiplerine iletileceğini belirtti.

İlçede yaşayanlardan bu konuda hassasiyet isteyen Yılmazlar, "Sizler de kullanmadığınız giysileri kenara koymak yerine giysi kutularına atabilirsiniz. İyilik paylaştıkça çoğalır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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