Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon
İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Karakulak (45) Eğridere Mahallesinde, "kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Kavlık (36) da Kurudere mahallesinde yakalandı.
Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.