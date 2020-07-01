Beydağ'da 550 kök kenevir ele geçirildi İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, viyol içerisinde bulunan 550 kök kenevir bitkisine el koydu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, viyol içerisinde bulunan 550 kök kenevir bitkisine el koydu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Beydağ ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şahsa ait tarlada kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bahse konu yere intikal eden jandarma ekipleri, viyollar içerisinde yetiştirmeye hazır kenevir bitkisi olduğunu gördü. Savcılıktan alınan karara istinaden viyol içerisinde bulunan 550 kök kenevir bitkisine el konuldu. Kenevir bitkisi eken kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA