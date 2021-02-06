Beydağ'da 21 mahallenin kırsal mahalle talebi Belediye Meclisinden geçti
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Beydağ'da 21 mahallenin kırsal mahalle talebi Belediye Meclisinden geçti

06.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:09
Beydağ'da 21 mahallenin kırsal mahalle talebi Belediye Meclisinden geçti

Beydağ Belediyesi Meclisinde, daha önce köy statüsünde olan 21 mahallenin "kırsal mahalle" statüsü kazanması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Beydağ Belediyesi Meclisinde, daha önce köy statüsünde olan 21 mahallenin "kırsal mahalle" statüsü kazanması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Beydağ Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gündem maddelerine geçilirken, muhtarlar tarafından mahallelerin kırsal mahalle statüsüne alınması başvurusu mecliste oylandı.

İlçede daha önce köy statüsünde olan 21 mahallenin "kırsal mahalle" statüsüyle ilgili başvurusu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, gerçekleştirilen düzenlemeyle kırsal mahalle olarak tanımlanacak köylerde vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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