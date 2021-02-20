Beydağ'da 2 mahalleye doğalgaz bağlantısı yapılacak
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Beydağ'da 2 mahalleye doğalgaz bağlantısı yapılacak

20.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:54
Beydağ'da 2 mahalleye doğalgaz bağlantısı yapılacak

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, 2021'de ilçede bulunan 2 mahalleye doğalgaz bağlantısı yapılacağını açıkladı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, 2021'de ilçede bulunan 2 mahalleye doğalgaz bağlantısı yapılacağını açıkladı.

Yılmazlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirgaz firması yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bölgede incemeler yaptıklarını aktaran Yılmazlar, "2021 ve 2022 içerisinde doğalgaz yatırım planlanmasına Beydağımız'ın eklenmesi eminiz ki hemşehrilerimizi çok mutlu edecektir. Bu yüzden iki kurum olarak işlemlerimizi hızlandırıp 2021 yılı içerisinde 2 merkez mahallemize doğalgaz bağlantısı yapılmasını sağlayacağız. 2022 yılı içerisinde de diğer merkez mahallelerimizin program dahilinde bağlantıları yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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