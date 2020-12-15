Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde

15.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:55
Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde

İzmir'in Küçük Menderes Ovasındaki sulama sezonunun üreticiler açısından verimli geçmediğini söyleyen Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını, önlem alınmadığı takdirde sorun yaşanabileceğini belirtti.

İzmir'in Küçük Menderes Ovasındaki sulama sezonunun üreticiler açısından verimli geçmediğini söyleyen Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını, önlem alınmadığı takdirde sorun yaşanabileceğini belirtti.

Küçük Menderes Sulama Birliği Başkanı Nadir Kuldal, Küçük Menderes Ovasında içme ve sulama suyu ihtiyacının her geçen gün arttığını kaydetti. Durumun böyle gitmesi halinde Ödemiş ve çevresindeki üreticilerin önümüzdeki yıllarda sıkıntılar yaşayacağını söyleyen Kuldal, bölgede acilen yeni su politikalarının belirlenip harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Elde edilen son verilere göre Beydağ Barajı'nda 6,3 milyon metreküplük su bulunduğunu belirten Kuldal, "Bu suyun ancak 1 milyon metreküpünün kullanılabilir. Bu rakamlarla bölgede sulu tarım yapma olanağı çok zayıflamıştır. Damlama sulama gibi başka sulama yöntemleri kullanılması için çiftçilerin eğitilmesi gerekir" dedi.

SU SEVİYESİ GÖLCÜK'TE DE DÜŞTÜ

Ödemiş'in Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da, yayladaki Gölcük Gölü'nün su seviyesinin de düştüğünü belirterek, "Gölün su seviyesi her yıl bu zamanlarda en alt düzeye iner. Göl suyundan patates üreticileri de yararlandıkları için bu normal bir durumdur; ancak yağışlarla birlikte bahara doğru yine normal düzeyine gelir. Bu yıl kar yağışı ve yağmur beklenenin altında olursa susuzluk bölgede ciddi bir sorun haline gelebilir" dedi.

(Onur Şahan/İHA)

Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde
Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde
Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde
Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altında
Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Demet Akbağ Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Samet Aybaba Kylian Mbappe Halis Özkahya
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beydağ Barajı ve Gölcük'te su seviyesi en alt düzeyde | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:55:39. #1.15#
title