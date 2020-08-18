''Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu Dünya Eğitim Haftasında'' 5 Ekim haftasında başlayacak Dünya Eğitim Haftası etkinliğine Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu başvuru gerçekleştirdi.

Dünyanın farklı ülkelerindeki okulların örnek olacak çalışmaları paylaşılacağı platformda okulun örnek çalışmaları paylaşılacak.

5 Ekim haftasında başlayacak Dünya Eğitim Haftası etkinliğine Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu başvuru gerçekleştirdi.Dünyanın farklı ülkelerindeki okulların örnek olacak çalışmaları paylaşılacağı platformda okulun örnek çalışmaları paylaşılacak.Okul başvuruyu akademik başarılar,ulusal ve uluslararası yarışmalar,TÜBİTAK projeleri,üniversite ile işbirliği,eTwinning projeleri,sanatsal ve sportif faaliyetler ile gerçekleştirdi. 5-9 Ekim tarihlerinde Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu örnek çalışmalarını dünyanın farklı okullarındaki öğretmenlerle paylaşacak.

Kaynak: Bültenler