Beybahçe Saldırısının 4. Yılında Aileler Adalet İstiyor
Gaziantep'te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatını kaybeden 56 kişi için olayın yaşandığı yere karanfil bırakılarak basın açıklaması yapıldı.
26.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:51
Gaziantep'te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatını kaybeden 56 kişi için olayın yaşandığı yere karanfil bırakılarak basın açıklaması yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com