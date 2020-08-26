Beybahçe Saldırısının 4. Yılında Aileler Adalet İstiyor Gaziantep'te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatını kaybeden 56 kişi için olayın yaşandığı yere karanfil bırakılarak basın açıklaması yapıldı.

Gaziantep'te bir düğün evini hedef alan ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatını kaybeden 56 kişi için olayın yaşandığı yere karanfil bırakılarak basın açıklaması yapıldı Kaynak: DailyMotion.com