Beyazsu"Ya Ziyaretçi Akını

ÖMER YASİN ERGİN - Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyu ile sıcak havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Suya girmek isteyen ya da soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenmek isteyen vatandaşlar, doğal bir ortamda serinleme imkanı buluyor. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan mekanda tesis sayısı her geçen gün artıyor.

Mardin başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa gibi kentlerin yanı sıra Irak'tan çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Beyazsu, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

"Gelenler memnun ayrılıyor"

İşletmeci Muzaffer Akyüz, AA muhabirine, geçmişte mahallede küçük bir dükkanı bulunduğunu, vatandaşların ilgisinden sonra mesire alanında işletme açtığını söyledi.

Bölgede turizm sezonunun ilkbaharda başladığını dile getiren Akyüz, yaz aylarında özellikle pazar günleri yoğunluktan yer bulunamadığını belirtti.

Akyüz, yerli ve yabancı turistleri Beyazsu'yu görmeye davet ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beyazsu çok temiz ve sakin. Pazar günü hiçbir masamız boş kalmıyor. Suyu temiz olduğu için herkes buraya akın ediyor. Sabah kahvaltı sonrasında ise ızgara çeşitleri sunuyoruz. Şu anda huzur var, memnunuz. 10 yıl önce burada tesis yoktu, bölge sıkıntılıydı ama şu anda çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Gelenler bu ortamı gördükten sonra memnun bir şekilde ayrılıyor. İstiyoruz ki herkes gelip bu ortamı görsün."

"Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz"

Diyarbakır'dan gelen Atilla Altunkaynak, her yaz ailesiyle piknik yapmak için Beyazsu'yu tercih ettiklerini söyledi.

Suyun içine kurulan çardaklarda güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Altunkaynak, "İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya'dan gelen misafirleri de burada ağırlıyoruz. 10 yıl önce burada hiçbir faaliyet yoktu, terör bölgesiydi. Şu an ise insanlar akın akın geliyor. Suyu çok berrak, içilebilecek durumda. Suyu ve doğasından dolayı burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

İzmir'den arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye gelen Esra Altundağ, Beyazsu piknik alanını çok beğendiklerini, bu doğal ortamı herkesin görmesi gerektiğini aktardı.

İzmir'e döndüğünde gördüğü güzellikleri anlatacağını dile getiren Altundağ, çok güzel anılar biriktirdiklerini kaydetti.

Altundağ, "Yemekleri çok güzel. Daha önce bu kadar lezzetli yemek yememiştim. Suyu buz gibi, ayağımı sokunca şifa veriyor sanki. Gelip herkes burayı görsün ve doğal güzellikleri yaşasın. Terör olayları burada yok. Çok sakin, huzur verici bir yer ve insanları çok misafirperver." şeklinde konuştu.

"Burası cennetten bir bahçe gibi"

Kevser Altundağ, Beyazsu'yu hep merak ettiğini, gördükten sonra da çok beğendiğini belirtti.

"Etraf temiz, yemekleri şahane ve güvenlik açısından da iyi bir yer." diyen Altundağ, alanı herkese tavsiye ettiğini aktardı.

Mersin'den ailesiyle gelen Veysi Aktürk, kilometrelerce yol katedip geldiklerini ama değdiğini aktardı.

Aktürk, "Buralar doğa harikası çok güzel yerler. Burası cennetten bir bahçe gibi. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelip buraları görmeleri lazım. Herkes Karadeniz'e gidelim diyor ancak bir de gelip burayı görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen Hüseyin Günel, işletme sayısının artmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Günel, "Sürekli buraya geliyoruz. Bize çok uzak olmasına rağmen güzel bir yer olduğu için geliyoruz. Suyun berraklığı, serinliği ve güzelliğinden dolayı gelmemize değiyor. Burası cennet gibi. Keşke her yer böyle olsa." dedi.

Suzan Altundağ da mesire alanını çok beğendiklerini, ilk kez geldiğini ve herkese tavsiye edeceğini söyledi.