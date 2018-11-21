Beyazsu'da Sonbahar Güzelliği

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu mesire alanı, sonbaharda da görsel zenginlik sunuyor.

Midyat'a 30, Nusaybin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyazsu mesire alanı, sonbaharın renklerine büründü. Mesire alanındaki farklı türlerden ağaçlar, yeşilden turuncuya kadar sonbahar renklerinin farklı tonlarında doyumsuz görseller sunuyor.

Kartpostalı andıran manzara, vatandaşların yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan da ilgi görüyor.

Fotoğrafçı Ferhat Erdem, Mardin'den Beyazsu mesire alanına geldiğini belirterek, alanda doğa ile iç içe bu renk cümbüşünü fotoğraflamak istediğini söyledi.

Sonbahar aylarında yaşanan doğal güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istediğini dile getiren Erdem, "Bölgemizde ormanlık alan az. Vadi ortasında bulunan bu yeşil alanda sonbaharda yaşanan renk cümbüşü bizim gibi fotoğrafseverleri cezbediyor. Birçok yerden fotoğrafçı arkadaşlarımız gelerek burada fotoğraf çekiyor. Çok güzel bir mekan." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Abdullah Yılmaz da, yazın serinlemek için Beyazsu mesire alanına geldiklerini, sonbaharda da yaşanan renk değişimini görmek istediklerini belirtti.

Sonbaharın sıcak renklerinin ilgilerini çektiğini anlatan Yılmaz, "Kavurucu sıcaklarda Mardinlilerin piknik yaptığı önemli bir mesire alanı olan Beyazsu, sonbaharda da bizleri kendisine hayran bıraktı." ifadesini kullandı.