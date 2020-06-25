Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim
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Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim

Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirimMARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.

25.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:04

Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim

MARDİN'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanındaki işletmelerde, koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim dönemi başladı.

Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire alanındaki işletmeler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar hizmet vermeye başladı. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden de vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında işletmeler, koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayan sağlık çalışanlarına indirim yapma kararı aldı. İşletme sahibi Şeyhmus Akyüz, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan bunalan vatandaşların Beyazsu'yu tercih ettiklerini belirterek, "Burada stres atmak için, en azından günlerini güzel geçirmek için, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte geliyorlar. Bu durumdan biz de memnunuz. Koronavirüs döneminde hepimiz çok zor günlerden geçtik. Ancak sağlık çalışanları ölümü hiçe sayarak canla başla çalıştılar, yoruldular, baya çaba sarf ettiler. Hepimiz sağlık çalışanlarımıza karşı minnettarız. Biz de düşündük ve onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bir düzenleme yaptık ve yüzde 30 indirim yaptık. Onların bize yaptıkları fedakarlık karşısında biz de onlara fedakarlık yapmak istedik" dedi.

Beyazsu'da sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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