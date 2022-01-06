Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyazlara bürünen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.

İlçenin Dorutay Mahallesi yakınlarındaki bir akar suyun kar altındaki kuş bakışı görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği

Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği

Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title