Beyazlara bürünen mendereslerin kış güzelliği
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyazlara bürünen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.
İlçenin Dorutay Mahallesi yakınlarındaki bir akar suyun kar altındaki kuş bakışı görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.